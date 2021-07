Beppe Convertini continua il suo tour de force su Rai1, iniziato nel 2019, allorquando la sua carriera ha vissuto un rilancio. Dopo le conduzioni, senza soluzioni di continuità, di La vita in diretta estate, inea Verde (che tornerà in onda il 19 settembre) e C’è tempo per, ecco per lui un nuovo programma. Da domani, sabato 3 luglio 2021, parte Uno Weekend, che condurrà con Anna Falchi.

Il sabato (dalle ore 8.30, Ndr) ci collegheremo con due mercati, uno al Sud e uno al Nord, per raccontare, anche con gli esperti, quali prodotti sono più venduti e chi va a fare la spesa. L’attenzione ovviamente sarà ai prodotti italiani che sono i migliori al mondo. Conosceremo l’Italia vera, l’Italia che rinasce. Ogni sabato avremo un personaggio del mondo dello spettacolo, domani ci sarà Rita Dalla Chiesa con il suo cane. Parleremo di animali, ci sarà un collegamento con un canile. Avremo uno spazio per Carla Fracci, con il marito Beppe Menegatti che si racconterà in esclusiva. Tra gli ospiti Raffaele Paganini, Kledi e Lorella Cuccarini (come anticipato da TvBlog, Ndr). Chiuderemo la puntata ballando tutti insieme, perché il nostro sabato sarà gioioso.

E la domenica (dalle 8.20)?

Avremo il pranzo a casa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ma anche di una famiglia palermitana. Parleremo della gita fuori porta, con gli inviati scoveremo i posti più belli dove trascorrere la domenica. Ed ancora cinema e teatro. Ed ancora il vestito della domenica, come sono cambiate le tendenze e le mode. Avremo Valeria Marini e Lino Banfi, con una sorpresa. E infine le chicche sul come preparare la tavola, consigli tra l’utile e il faceto. Sarà un risveglio in allegria, speriamo il pubblico apprezzi.

Anche quest’anno con te ci sarà Anna Falchi in conduzione…

Siamo molto complici e amici, l’anno scorso è stato fantastico insieme. La nostra idea è far divertire ed emozionare. Speriamo di portare i nostri sorrisi e il nostro feeling agli italiani che incontreremo nelle spiagge, nei mercati e sulle spiagge.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta in conferenza stampa ha assicurato che collocarvi nel weekend non è una punizione, rispetto all’anno scorso quando eravate in onda dal lunedì al venerdì. Tu l’ha vissuta come una retrocessione?

No, sono molto felice di fare il weekend, la vivo come una nuova sfida. Mi piace. È un pubblico diverso in una fascia differente. L’anno scorso il nostro programma ha avuto un ottimo successo, speriamo di far bene anche quest’anno.

Al posto di C’è tempo per la mattina su Rai1 quest’anno va in onda Dedicato con Serena Autieri.

Rai1 è una rete che resta accesa anche d’estate, a differenza di altre reti. Serena è una donna di grande talento. Ci siamo incontrati di recente in alcuni eventi e ci siamo confrontati, anche se lei non ha bisogno di consigli da me; il programma mi piace molto, la trovo davvero brava. Intrattiene il pubblico con grande garbo. È un bel vedere in tutti i sensi.

Intanto per te è arrivata anche la conferma a Linea Verde…

Sono molto soddisfatto del grande affetto dimostrato dal pubblico di Rai1. Anche quest’anno c’è stato un incremento degli ascolti, è un ulteriore passo in avanti. Sono contento di riprendere, inizieremo le registrazioni a fine agosto per poi tornare in onda il 19 settembre.

In questi anni hai condotto sempre in coppia con un volto femminile. Non avresti voglia di un programma tutto tuo, con conduzione solitaria?

No, sinceramente no. A me piace molto lavorare in coppia. Fino ad ora sono stato molto fortunato: con Ingrid Muccitelli a Linea Verde, con Lisa Marzoli a La Vita in diretta estate e con Anna Falchi mi sono trovato alla grande, sono grandi compagne di viaggio. Con loro sono cresciuto moltissimo umanamente e professionalmente. Tre donne fantastiche.

Foto di Sara Galimberti