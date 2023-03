Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, andrà in onda su Rai 1, la prima puntata di Benedetta Primavera, il one-woman show di Loretta Goggi, che vede la partecipazione di Luca e Paolo.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Blu Yazmine. Lo show è firmato da Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola e Massimiliano Canè, con la regia a cura di Cristiano D’Alisera.

Benedetta Primavera, prima puntata 10 marzo: anticipazioni

Loretta Goggi, questa sera, tornerà in tv con uno show tutto suo, dal titolo che cita il suo più grande successo canoro, Maledetta Primavera, composto da quattro puntate.

In queste puntate, Loretta Goggi accompagnerà i telespettatori di Rai 1 in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, per fare un paragone tra passato e presente, trattando in ogni puntata un tema diverso.

Insieme agli ospiti, Loretta Goggi rievocherà i programmi televisivi di un tempo e si metterà in gioco con numeri musicali, sketch e imitazioni.

La direzione artistica dello show è curata da Laccio mentre la direzione musicale è del maestro Valeriano Chiaravalle. La scenografia, infine, è di Marco Calzavara.

Benedetta Primavera, cast e ospiti: chi sono?

Tra gli ospiti della prima puntata, troveremo Heather Parisi, che ricreerà con Loretta Goggi le atmosfere della prima edizione di Fantastico, e l’attrice Chiara Francini.

Nel corso della prima puntata, ci saranno anche i “duetti impossibili”. Sul palco, Mietta e Anna Tatangelo duetteranno virtualmente con Mia Martini e Whitney Houston. Loretta Goggi, inoltre, parlerà di censura e delle parole vietate nella storia della televisione con Bruno Vespa e di politically correct con Marco Giallini. Con Claudio Amendola, invece, Loretta Goggi farà un excursus sugli sceneggiati di un tempo.

Benedetta Primavera, prima puntata 10 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Benedetta Primavera in diretta dalle ore 21:30 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.