L’unica vera ‘belvata’ di queste prime tre puntate è stato il silenzio calato attorno alla figura di Ubaldo Pantani. Ingaggiato per lo sbarco in prima serata di Belve, il comico di Cecina non si è praticamente mai visto in trasmissione, eccezion fatta per quei settanta secondi – cronometro alla mano – di duetto con Massimo Giletti, due martedì fa.

Per il resto, mistero assoluto. Eppure la partecipazione dell’imitatore al programma di Francesca Fagnani era stata annunciata alla vigilia dalla stessa conduttrice che, in conferenza stampa, rispose proprio ad una domanda di TvBlog: “Pantani sarà dei nostri e sicuramente sarà presente nelle prossime puntate, se non già nella prima”.

Ultima parte di frase smentita in partenza, dato che all’esordio di Pantani non si intravide nemmeno l’ombra. In cambio, furono ben quattro gli intervistati: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Quasi a voler coprire un buco di scaletta imprevisto e inaspettato.

In compenso, come detto, l’attore ha fatto capolino sette giorni dopo. Un ingresso letto da tutti come il segnale decisivo per un ingresso nella mischia purtroppo mai avvenuto. Al contrario, i momenti di congiunzione tra un confronto e l’altro sono stati riempiti dagli interventi delle Eterobasiche, di Cristina Di Tella e Michela Andreozzi. Troppo poco, decisamente.

Giunti al giro di boa, le possibilità di vedere Pantani in onda sono praticamente azzerate. “Sono contento di essere stato chiamato”, rivelò a Massimo Galanto. “Sto preparando delle cose, in ogni puntata farò un personaggio diverso e nuovo per me. Non posso dire di più, quando andrà in onda capirete perché”.

Una curiosità che tale rimarrà, capace di aggregarsi al rammarico per la mancata realizzazione di parentesi divertenti che avrebbero regalato un taglio inedito ad un Belve che, fuori dai faccia a faccia guidati dalla Fagnani, appare privo di bussola.