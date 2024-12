Ecco tutti gli ospiti della prossima puntata di Belve diretta e condotta da Francesca Fagnani ed in onda martedì 17 dicembre su Rai2

Martedì 17 dicembre 2024 l’appuntamento è con la quinta puntata di Belve, l’intrattenimento ormai a doppia cifra della seconda rete della televisione pubblica. Nella quarta puntata di martedì scorso infatti il programma diretto e condotto da Francesca Fagnani ha portato a casa il 10,63% di share. Questo grazie anche alla messa in onda dell’intervista a Teo Mammucari che ha lasciato il programma prima del tempo. L’effetto curiosità del pubblico ha fatto il suo dovere e Belve così ha portato a casa il record di ascolti di questa stagione.

Ora è tempo però di pensare alla quinta emissione stagionale di Belve e siamo in grado di anticiparvi il menu che Francesca Fagnani sta preparando al suo affezionato pubblico. Si parte da un’ospite di grande prestigio, che difficilmente si concede alla televisione. Jovanotti, come anticipato dallo stesso cantante sui suoi social, sarà ospite del programma di Rai2 martedì.

Si prosegue poi con una delle influencer più seguite del mondo social nazionale. Stiamo parlando di Taylor Mega. Elisa Todesco, questo il suo nome all’anagrafe, ha iniziato a muovere i primi passi sui social ancora giovanissima, a 15 anni, e da allora ha iniziato a costruire la sua carriera nello mondo dello spettacolo nostrano. Televisivamente parlando la ricordiamo fra i concorrenti dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi e, nello stesso anno, al Grande Fratello Vip. Nel 2020, inoltre, è stata protagonista del calendario di For Man, dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne.

Certamente saranno molti i temi che verranno affrontati durante l’intervista di Francesca Fagnani a Taylor Mega. Terzo protagonista della prossima puntata di Belve sarà Vittorio Feltri. Giornalista e direttore di tante testate nazionali. Feltri è sicuramente uno dei personaggi nazionali più “ricercati” dalla nostra televisione. Questo non solo per la sua straordinaria carriera nel mondo della carta stampata italiana, ma anche per la sua schiettezza nel raccontarsi e raccontare il mondo che gli gira intorno.

Sicuramente sarà una intervista quella di Francesca Fagnani con Vittorio Feltri che lascerà il segno. Appuntamento dunque con la quinta puntata di Belve a martedì 17 dicembre 2024 con Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri, dalle 21:30 subito dopo Tg2 Post su Rai2, il tutto diretto e condotto naturalmente da Francesca Fagnani.