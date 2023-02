Tutto iniziò nel 2018 in seconda serata; ora Belve è pronto alla promozione in prime time, con delle puntate che promettono interviste nello stile con cui Francesca Fagnani ha conquistato il pubblico in questi anni. Belve 2023 segna dunque l’esordio in prima serata del talk show di Raidue, con nuovi personaggi pronti a confrontarsi e rispondere alle domande dell’intervistatrice. E voi, che belve vi sentite? Mentre ci pensate, proseguite nella lettura!

Belve 2023, interviste e ospiti

Prima puntata, 21 febbraio 2023

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Nello studio nuovo ci sarà anche il pubblico".@francescafagnan conduce #Belve pic.twitter.com/fi7YXR1qv7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

L’edizione in prima serata di Belve si apre con le interviste ad Anna Oxa, Ignazio La Russa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Belve 2023, quando va in onda?

L’ottava edizione del programma va in onda a partire da martedì 21 febbraio 2023, alle 21:20, su Raidue, conquistando così la prima serata a sei anni dalla prima puntata del programma, che debuttò su Nove.

Belve 2023, quante puntate sono?

"Portare #Belve in prima serata nasce da due valutazioni: una televisiva e una analitica.

È un fenomeno social, le persone sanno che trovano una giornalista con perizia d'indagine e con capacità ironica".@StefanoColetta2, Direttore Intrattenimento #PrimeTime pic.twitter.com/WKUFfzmdaA — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

In tutto, le puntate dell’ottava edizione sono cinque. L’ultima puntata va quindi in onda il 21 marzo.

Belve 2023, conduttrice

La conduttrice nonché ideatrice del format di Belve è Francesca Fagnani. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, è entrata in Rai nel 2001. Ha lavorato con Giovanni Minoli e Michele Santoro e partecipato a numerosi programmi, come Seconda Linea, La Vita in Diretta e Quarta Repubblica.

Nel 2018 debutta su Nove con Belve, che dopo tre stagioni si sposta su Raidue, inizialmente con un appuntamento settimanale in seconda serata, poi con tre appuntamenti settimanali sempre in seconda serata ed infine con un appuntamento alla settimana in prima serata.

Nel 2021 ha co-condotto una puntata de Le Iene, mentre nel 2023 ha partecipato come co-conduttrice alla seconda serata del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2013 è sentimentalmente legata ad Enrico Mentana.

Belve 2023, cast

Per la versione in prima serata, Fagnani si fa affiancare da alcuni attori ed attrici comici, emergenti e non, che fanno da intermezzo tra un’intervista e l’altra. Presente, ad esempio, l’imitatore Ubaldo Pantani, ma anche alcune giovani e talentuose rivelazioni del web.

Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Belve è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, è scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

Belve 2023, sigla

Fin dalla sua prima edizione, la sigla del programma è il brano del 1970 “L’appuntamento”, di Ornella Vanoni, cover della canzone portoghese “Sentado à beira do caminho”.

Belve 2023 è in diretta?

No, il programma è registrato qualche giorno prima della messa in onda.

Belve 2023, pubblico

A differenza delle edizioni in seconda serata, Belve in prima serata ha anche il pubblico in studio. Non ci sono particolari indicazioni su come poter partecipare come pubblico a Belve: si può comunque provare a contattare Fremantle, la casa di produzione del programma, per chiedere se ci sia la possibilità di assistere alle registrazioni.

Belve su Facebook ed Instagram

Il programma non ha pagine ufficiali né su Facebook né su Instagram. Si possono però seguire i profili ufficiali di Francesca Fagnani, che spesso pubblica aggiornamenti e contenuti legati al programma: a questo link la sua pagina ufficiale di Facebook, a questo link il profilo ufficiale di Twitter, mentre a questo link l’account ufficiale di Instagram.

Belve 2023 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Belve in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile vedere le stagioni precedenti andate in onda sulla Rai.