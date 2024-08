Francesca Fagnani vuole Alfonso Signorini a Belve

A fine ottobre, partirà, su Rai 2, in prima serata, una nuova edizione di ‘Belve‘. Al timone, ci sarà Francesca Fagnani. La giornalista, intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, ha espresso il desiderio di avere un ospite speciale per una delle prossime puntate.

“Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset: “E su, che vi costa liberarlo per una sera?“.

Non tutti, però, ricorderanno che l’attuale conduttore del ‘Grande Fratello’ è stato ospite della giornalista nel lontano 2018. La trasmissione, ai tempi, andava in onda su Nove.

L’intervista, passata alla storia, si concentrò anche su Barbara d’Urso, allora regina di Mediaset e ancora padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’. Il presentatore del reality di Canale 5 non spese parole di stima ed affetto nei confronti della collega:

“No, non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”

Avrà cambiato idea in questi anni? Inoltre, respinse le accuse di condurre dei programmi trash:

“Il trash è una chiave di lettura, certi limiti non devono mai essere superati. Per esempio non mi piace lo sfruttamento dei casi umani, vengono molto spesso utilizzate personalità un po’ fragili da un punto di vista psicologico-emotivo per fare share, per fare spettacolo. Ecco, questo non mi piace”

Belve 2024 – 2025 su Rai 2 con Francesca Fagnani

Conduce: Francesca Fagnani

In onda il martedì dal 26 novembre al 14 gennaio

Più affilato che mai torna “Belve” in onda il martedì in prima serata a partire da martedì 26 novembre. Un match in cui Francesca Fagnani si confronta senza sconti con i protagonisti della cultura, dello spettacolo, della politica e del costume, intervistati disposti a mettersi in gioco, raccontarsi senza filtri, dando vita a un incontro teso o complice, profondo e divertente, dove le domande si fanno e le reazioni si accettano sempre.

Un confronto occhi negli occhi, per tracciare il profilo dei protagonisti, donne e uomini accomunati dalla tenacia, dal coraggio e dall’essere sempre e solo se stessi, nel bene e nel male.

Francesca Fagnani accompagna l’intervistato in un percorso dentro le sue scelte e i suoi dilemmi, rivelando aspetti di cui forse l’ospite è inconsapevole e sottoponendolo a domande chiare, dirette graffianti e spesso irriverenti.

Tante le belve che si sono sedute sugli “scomodi” sgabelli del programma nelle passate edizioni. Belve si attesta come uno dei programmi più scaricati su Raiplay, tra i più visti in diretta streaming ed è diventato un fenomeno virale, soprattutto tra i giovani.