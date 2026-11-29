Bell’Italia in viaggio, nuova stagione su La7: Fabio Troiano riscopre le meraviglie del nostro Paese
Bell’Italia in viaggio torna su La7 con una nuova stagione condotta da Fabio Troiano che riporterà gli appassionati alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. Viaggi e cultura in un’edizione ricca di sorprese.
Domenica 29 novembre alle ore 16:30 su La7 torna l’appuntamento con Bell’Italia in Viaggio, il programma condotto da Fabio Troiano e dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese.
La nuova stagione proporrà un viaggio da Nord a Sud, isole comprese, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Sicilia. Le origini di uno dei grandi formaggi della tradizione lombarda, del Rinascimento perugino in Umbria e del “chilometro delle meraviglie” di Rovereto.
Bell’Italia in viaggio, nuova stagione in arrivo
La prima puntata sarà interamente dedicata alla Sicilia e ad alcune delle eccellenze enogastronomiche che testimoniano la ricchezza della cucina italiana, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.
Il viaggio di Fabio Troiano partirà da Bronte, dove il pistacchio viene coltivato sulle suggestive distese di roccia lavica, per proseguire alla scoperta dei vigneti etnei di Castiglione di Sicilia, degli oliveti di Mascalucia e degli agrumeti di Mineo.
I temi della prima puntata
Non mancheranno approfondimenti dedicati all’arte e all’artigianato: dalla splendida chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò, a Casalvecchio Siculo, prezioso esempio di architettura bizantino-arabo-normanna, all’antica tradizione dei maestri d’ascia di Aci Trezza, custodi dell’arte della costruzione delle imbarcazioni in legno.
Ritornano anche gli editoriali di Emanuela Rosa-Clot, direttore di Bell’Italia, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta del MUVIT – Museo del Vino di Torgiano, in Umbria. In questa prima puntata racconterà la storia della Kylix di Phrinos, un’antica coppa da vino greca risalente alla metà del VI secolo a.C. e proveniente da Vulci.