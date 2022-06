Domenica prossima, 12 giugno, alle 14.00 andrà in onda su La7 la prima puntata della seconda edizione di Bell’Italia. In viaggio, il programma nato nel 2021 (10 appuntamenti) dalla sinergia tra il mensile Bell’Italia, del gruppo Cairo Editore, e la rete televisiva, che racconta le eccellenze del nostro Paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica.

Anche nelle nuove puntate, dunque, si celebra l’Italia e la sua ricchezza naturalistica, artistica e culturale. Un viaggio che significa incontrare e conoscere le molteplici eccellenze del territorio , le storie e le tradizioni raccontate da chi, per professione o per passione, continua a salvaguardare questo tesoro inestimabile per la gioia dei turisti italiani e stranieri.

Alla conduzione confermato Fabio Troiano, attore e sceneggiatore che veste in questa trasmissione i panni di una guida speciale, una sorta di Virgilio colto e sensibile alla bellezza di ciò che si ammira.

Al suo fianco anche nella seconda edizione di Bell’Italia. In viaggio ci sarà Emanuela Rosa-Clot, direttore di Bell’Italia, alla quale spetterà l’invito alla riflessione sull’importanza della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico diffuso in tutta la Penisola. Lo farà ogni settimana da Napoli, dalla nuova sede di Gallerie d’Italia presentandoci alcune opere restaurate grazie al Progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura: dipinti, statue e reperti archeologici che al termine della mostra napoletana saranno restituiti alle comunità da cui provengono.

Nella prima puntata Troiano farà visita in Toscana con l’area archeologica etrusca di Baratti e Populonia, scoprirà una Pisa inconsueta e meno nota e si lascerà sorprendere dalle sculture di arte ambientale di Fattoria di Celle. Nella seconda parte dell’appuntamento in onda venerdì, invece, si partirà alla volta del Lazio con il mistico e spettacolare Santuario del Sacro Speco di Subiaco e il grazioso centro di Olevano Romano.