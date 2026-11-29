Chiara Ferragni si racconta nel documentario Netflix Chiara, diretto da Leandro Emede. Al centro ci sono la fine del matrimonio con Fedez, Milano, Sanremo, il caso Balocco e il crollo dell’immagine pubblica dei Ferragnez, insieme a quello della sua vita privata.

«Non è andata proprio come immaginavo», dice l’imprenditrice digitale, tornando al 15 dicembre 2023, il giorno in cui esplose la vicenda del pandoro Balocco, ma anche al lento logorarsi di una relazione vissuta per anni sotto gli occhi di tutti.

Nel docufilm Chiara, Ferragni parla di gelosie, litigi, solitudine, presunti tradimenti e di un rapporto che oggi definisce «tossicissimo». È il suo racconto, personale e dunque parziale, dell’ex coppia più seguita d’Italia. Un dietro le quinte raccontato senza troppi filtri.

Dalla coppia perfetta alla «gabbia» social: così nacquero i Ferragnez

La storia tra Chiara Ferragni e Fedez comincia nel 2016, dopo una canzone in cui il rapper cita l’imprenditrice, allora divisa tra Milano e Los Angeles. Lei ricorda di aver ascoltato quel verso con curiosità: «Mi sembrava carina», racconta nel documentario. Poi arrivano i messaggi, il primo incontro al Palazzo Parigi di Milano, la paparazzata e il sospetto, sollevato dall’amico Filippo Fiora, che quella foto non fosse proprio casuale. «Non devo neanche vivere nel mondo dei minipony», dice Ferragni, ripensando a quel momento.

Da lì nasce la coppia diventata marchio, racconto quotidiano, serie, famiglia da social. I Ferragnez condividono vacanze, gravidanza, matrimonio, casa, figli. Ma, secondo Ferragni, dietro quell’immagine c’erano già crepe chiare: gelosia, tensioni, discussioni. «Se pensava che parlassi con un altro, stava troppo male», spiega, ammettendo di aver scambiato all’inizio quella gelosia per amore passionale. Poi la definizione, secca: «Era una cosa tossicissima». Anche il compleanno di Fedez del 2018, festeggiato in un supermercato con il lancio del cibo tra gli scaffali, viene riletto oggi come un primo cortocircuito pubblico. «Una cosa un po’ da cafoni», dice lei. Non solo una gaffe social. Un segnale.

Sanremo 2023, il bacio con Rosa Chemical e la crisi sotto gli occhi di tutti

Il punto di rottura pubblico, nel racconto di Chiara Ferragni, arriva al Festival di Sanremo 2023. Lei viene scelta come co-conduttrice e, già prima di salire sul palco dell’Ariston, teme la reazione del marito. «Sapevo che Federico avrebbe odiato il fatto che andassi a Sanremo, entrando nel suo ambiente lavorativo», racconta. Prima della serata gli avrebbe chiesto una cosa semplice: esserci, non pubblicare, non prendersi la scena, applaudirla. «Anche se non lo sei, puoi far finta di esserlo, per favore?».

Poi arriva il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, durante l’esibizione del cantante. Le immagini fanno il giro dei social, mentre Ferragni, sul palco, prova a restare composta. Nel documentario spiega che per lei il problema non era soltanto la scena rubata: «Tutti avevano visto quanto non venivo rispettata da mio marito». Una frase dura, detta a distanza di anni, che sposta la vicenda dal gossip televisivo alla sensazione di non essere stata protetta dentro la coppia. Ferragni sostiene anche che quel momento fosse stato concordato prima dai due artisti. E aggiunge di aver aspettato delle scuse mai arrivate: «Volevo che mi chiedesse scusa, semplicemente. E lui neanche quello».

Balocco e il video di scuse «a sei mani»: il crollo pubblico e privato

Il 15 dicembre 2023 esplode il caso Balocco, con la sanzione dell’Antitrust legata all’operazione commerciale del pandoro firmato Ferragni e alla comunicazione benefica collegata. Tre giorni dopo, il 18 dicembre, l’imprenditrice pubblica il video di scuse in tuta grigia, destinato a diventare una delle immagini simbolo della sua crisi pubblica. Nel documentario rivela un dettaglio rimasto finora dietro le quinte: «La comunicazione l’ho scritta con Federico e l’esperto di pubbliche relazioni che mi era stato consigliato, è stata scritta a sei mani».

Quel passaggio, nel film, diventa il simbolo di un doppio crollo: professionale e personale. Ferragni racconta di essersi sentita sola proprio nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno di sostegno. Fedez, nel materiale citato, prende invece le distanze dalla vicenda: «Nonostante io non fossi interno a questa vicenda, ovviamente mi sono preso un sacco di fango». E ancora: «Ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie e io sono io». Parole che, lette oggi accanto al racconto di Ferragni, mostrano una frattura ormai aperta. La rottura definitiva arriva dopo la scoperta, secondo la versione dell’imprenditrice, di immagini e conversazioni nascoste sul telefono del marito. Lei dice di averlo cacciato di casa. Poi, però, «alla fine è lui a lasciarmi». Una doppia ferita, la chiama.

Tradimenti, depressione e rinascita: Angelica Montini e il nuovo inizio di Chiara

Dopo la separazione, Chiara Ferragni racconta un periodo di depressione profonda. «Non riuscivo ad alzarmi dal letto», dice nel documentario, spiegando di aver cercato di proteggere i figli dalle proprie fragilità. In questo quadro colloca anche una frase che attribuisce a Fedez durante un litigio, dopo un suo rientro molto tardi: «Stai zitta, che adesso non sai neanche fare la madre». È, racconta, una delle frasi che l’hanno ferita di più, perché arrivata in un momento in cui faceva fatica anche a prendersi cura di sé. «Quando stai male è difficile prendersi cura di altre persone», ammette.

Nel film entrano poi le rivelazioni sui presunti tradimenti di Fedez e sulla figura di Angelica Montini. Ferragni sostiene di aver ricevuto conferme da persone vicine all’ex marito: «Tutti mi dicevano: “Lo sapevamo tutti. Pensavamo anche che foste una coppia aperta”». Lei nega di aver mai accettato una dinamica simile. Il racconto più doloroso, secondo la sua versione, arriva il 19 dicembre 2024, quando Fedez le avrebbe parlato di Montini e di un sentimento nato poco prima del matrimonio. Ferragni ricorda di averla conosciuta a Maiorca, senza capire il peso di quel legame. «Mi sentivo di essere stata abbandonata come una cosa, come un giocattolo che non funziona più», dice. La ripartenza, nel documentario, passa da gesti piccoli: un film con i figli, una canzone, un libro. Nessun proclama. Solo il tentativo, lento, di rimettere insieme i pezzi.