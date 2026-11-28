Mercoledì 4 novembre 2026, su Real Time, Mariana D’Amico, volto di Casa a prima vista, è entrata nel monastero di Sant’Anna a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, per aprire Un Vip in convento. Tre giorni accanto alle benedettine, lontana da case, visite e trattative, in una puntata pilota pensata per capire se il format può andare avanti.

Una formula chiara: un volto noto fuori dal suo mondo, dentro la vita quotidiana di una comunità religiosa. Dopo il debutto, però, resta la domanda: ci saranno altri vip dopo Mariana D’Amico?

La puntata pilota del 4 novembre: dentro il monastero di Sant’Anna

La prima uscita di Un Vip in convento ha scelto un luogo che il pubblico televisivo conosce già: il monastero di Sant’Anna, a Bastia Umbra, tra Perugia e Assisi. Qui vivono le suore benedettine diventate note anche grazie a La Cucina delle Monache, programma di Food Network.

Ad accogliere Mariana D’Amico c’erano Madre Noemi, abbadessa della comunità, con Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora. Nessun tappeto rosso, nessuno studio. Solo il portone del convento, la cucina, l’orto, gli spazi comuni e una giornata scandita da regole molto diverse da quelle di un set.

Lo speciale, andato in onda nella programmazione autunnale di Real Time, è stato presentato come un esperimento in una sola puntata. Ma il racconto sembra già pensato per tornare. Una prova generale, insomma. Anche se, per ora, dal canale non è arrivata alcuna conferma su una serie completa.

Dal lavoro nell’orto alle confidenze familiari: i tre giorni di Mariana D’Amico

Nei tre giorni passati in convento, Mariana D’Amico ha messo da parte gli appartamenti, i clienti e le trattative di Casa a prima vista per seguire la vita delle monache: preghiera, lavoro nell’orto, cucina, piccoli servizi e momenti di silenzio. La puntata ha alternato gesti semplici e passaggi più intimi, mostrando la protagonista alle prese con un ritmo lontano dalla sua normalità.

Tra una preparazione in cucina e un’attività all’aperto, Mariana ha parlato anche della famiglia, dei due figli adolescenti e della fatica, comune a molti genitori, di conciliare lavoro e presenza in casa. “Non è sempre facile”, ha ammesso durante lo speciale, secondo quanto mostrato dal programma. Un momento meno televisivo, più vicino alla vita di tutti i giorni.

Non sono mancati passaggi più leggeri: le canzoni con le suore, qualche tiro a canestro, piccoli scambi capaci di alleggerire il racconto senza trasformarlo in commedia. Chi ha perso la puntata in tv può recuperarla in streaming su discovery+, dove sono disponibili i contenuti del gruppo.

Il meccanismo del format: un vip alla volta nella routine delle monache

Un Vip in convento nasce come versione con personaggi famosi di Ti spedisco in convento, il reality trasmesso da Real Time per tre edizioni, dal 2021 al 2023. Lì le protagoniste erano ragazze chiamate a vivere in convento seguendo regole, orari e compiti fissati dalle suore. Qui cambia il passo: non più un gruppo, ma una sola celebrità per episodio, dall’arrivo alla partenza. Il risultato è un racconto più raccolto, quasi un ritratto, perché tutto passa dal rapporto tra il vip ospite e la comunità che lo accoglie.

Sveglia presto, pasti semplici, preghiera, lavoro manuale, pulizie e cucina sono elementi già familiari al pubblico del format originale e tornano, almeno in parte, anche in questa nuova versione. Con Mariana D’Amico, la produzione ha puntato su un volto televisivo riconoscibile ma non distante dal pubblico, abituato a raccontarsi davanti alle telecamere con una certa naturalezza. Una scelta cauta, forse, ma in linea con un debutto che doveva prima di tutto far capire il tono del programma, più che cercare il conflitto.

Nuove puntate e altri volti tv: cosa manca alla conferma di Real Time

Il punto, adesso, è il futuro di Un Vip in convento. Sulla carta, la formula prevede l’arrivo di un vip diverso in ogni puntata. Altri volti televisivi, quindi, potrebbero varcare la soglia del monastero di Sant’Anna o di un’altra comunità religiosa.

Per il momento, però, Real Time non ha annunciato né un calendario di nuovi episodi né i nomi di eventuali protagonisti. La puntata con Mariana D’Amico va letta per quello che è: un pilota, utile a misurare l’interesse del pubblico, la tenuta del racconto e la possibilità di portare avanti il progetto.

Mancano ancora passaggi decisivi: la conferma del canale, la scelta dei prossimi ospiti, l’eventuale ritorno delle benedettine umbre. Nuovi episodi potrebbero esserci, perché il format sembra costruito proprio per questo. Ma senza una comunicazione ufficiale, ogni nome resta un’ipotesi.

Il debutto ha indicato una strada: meno reality urlato, più osservazione, qualche confidenza e una convivenza breve ma ben definita. Ora tocca a Real Time decidere se andare avanti.