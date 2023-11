Nuovo ingresso a BellaMa’. TvBlog è in grado di anticipare che nel cast della trasmissione di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco sta per entrare Rosanna Lambertucci. L’annuncio arriverà nella puntata in onda domani, venerdì 24 novembre 2023 (registrata oggi a Roma). La conduttrice, in questo periodo impegnata a Ballando con le stelle (sabato scorso è stata eliminata), curerà una rubrica dal titolo Bella Salute, evidentemente ispirata al titolo tv da sempre associato al suo nome, Più sani più belli. Si tratterà di uno spazio – ogni giovedì dall’11 gennaio 2024 – in cui la Lambertucci si confronterà con boomer e generazione Z sul tema del benessere.

Gli ospiti di BellaRai

La rubrica fin qui descritta andrà a sostituire Bella Rai, che Diaco ha inaugurato a settembre per ripercorrere la storia della tv pubblica che proprio a gennaio 2024 compirà 70 anni. TvBlog è in grado di anticipare che nella puntata di giovedì 21 dicembre Bella Rai sarà dedicata all’informazione e all’infotaiment, con ospite in studio Bruno Vespa. Dopo la pausa natalizia, BellaMa’ tornerà in onda con degli appuntamenti speciali legati proprio ai 70 anni della televisione. In particolare, il 2 gennaio la puntata sarà dedicata a Sanremo, il 3 a Giovanni Minoli, il 4 al racconto televisivo del territorio, con ospiti Marcello Masi, Paolo Brosio, Angela Rafanelli, Federico Quaranta e Peppone Calabrese. Il 5 gennaio il gran finale di Bella Rai all’interno di BellaMa’, con ospiti Angelo Mellone e Alberto Matano, rispettivamente, direttore e vice direttore dell’Intrattenimento Daytime Rai.

Per BellaMa’ si tratta di una stagione molto fortunata. A confermalo sono i numeri: il programma di Diaco viaggia con una media del 5,5% di share, in netta crescita (+1,9 %) rispetto allo scorso anno. In aumento anche la media in valori assoluti, con +171.000 telespettatori rispetto a 12 mesi fa.

BellaMa’ andrà in onda giovedì 23 novembre

Mentre scriviamo questo articolo, è in dubbio la messa in onda della puntata odierna di BellaMa’. Tutto verrà deciso nei prossimi minuti e dipenderà dalla sfida di tennis valida per la Coppa Davis tra Sinner e Griekspoor (nella prima partita Arnaldi ha perso contro Van De Zandschulp). Nel caso in cui l’olandese dovesse aver la meglio contro il finalista delle Atp Finals di Torino allora Rai2 riprenderà la regolare programmazione lasciando spazio al programma di Diaco. In caso di successo italiano, invece, BellaMa’ dovrebbe saltare per consentire la diretta del doppio, decisivo per decretare il vincitore tra Italia e Olanda.