Tutto pronto per la seconda stagione di BellaMa’, la trasmissione di e con Pierluigi Diaco, al via da lunedì prossimo come sempre nel pomeriggio di Rai2 (si parte alle ore 15.25). Confermato il team di autori composto da Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Andrea Amato, Lucia Rossetti, Silvia Zavattini, con la collaborazione di Eliana Bosatra, Laura Cirilli, Raffaella De Gregorio, Monica La Padula, Paola Mantovano, Angela Martucci e Domenico Restuccia. La ripartenza di BellaMa’ sarà zoppicante, almeno dal punto di vista della programmazione, visto che nella prima settimana salterà due appuntamenti, quello del mercoledì e quello del venerdì per lasciare spazio al tennis e in particolare alle partite dell’Italia in Coppa Davis. Per la cronaca, il primo step della stagione numero 2 è fissato per sabato prossimo alle 15.00, quando ovviamente su Rai2 andrà in onda Aspettando BellaMa’. Sarà l’occasione per presentare i 20 nuovi concorrenti e gli opinionisti, divisi equamente tra ragazzi della generazione Z (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni). Insieme a Diaco ci sarà eccezionalmente Roberta Capua.

BellaMa’: anticipazioni seconda stagione

TvBlog è in grado di anticipare che il primo ospite della nuova stagione di BellaMa’ sarà Rocco Siffredi, che si confronterà con la generazione Z sul tema quanto mai attuale dell’educazione sentimentale. L’attore di film a luci rosse si esprimerà anche sulla proposta della ministra Roccella di bloccare ai minori i siti gratuiti dedicati al porno. Tra le novità che possiamo svelare ecco la rubrica affidata allo stilista Guillermo Mariotto (giudice di Ballando con le stelle) dal titolo Taglia e cuci, con lezioni di sartoria e sfilate con tanto di passerella in studio. Nel corso della prima settimana di BellaMa’ ci sarà spazio per un sentito omaggio a Toto Cutugno, scomparso lo scorso 22 agosto. Tutte confermate le rubriche, da Tutti in tuta con Annalisa Minetti a Tutti in pista con Adriana Volpe e Antonella Elia, da La posta del cuore con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi a Dove si trova Dio con Don Walter Insero (due giovedì al mese) e Canta con me con Marco Carta e Manuela Villa (due giovedì al mese), fino a Tutti cantano… con Rita Forte.

Tra i filoni di cui Diaco si occuperà uno dedicato alla Rai (Bella Rai) che a gennaio prossimo compirà 70 anni. E così il conduttore romano ripercorrerà, con il supporto immancabile delle teche, la storia della tv pubblica. A battezzare l’iniziativa giovedì prossimo sarà Giancarlo Magalli, che tornerà dunque in Rai come ospite. Ogni settimana poi focus su un titolo o un personaggio che ha fatto grande la Rai, a partire da I Fatti Vostri, il programma tv del mezzogiorno più longevo d’Europa.