Cambiano i tempi. O forse sono semplicemente mutati gli interlocutori. In un programma di Pierluigi Diaco ha squillato di nuovo in diretta il cellulare di un ospite, ma stavolta la reazione del conduttore è stata tutt’altro che adirata.

E’ accaduto venerdì pomeriggio a Bella Ma’, nel pieno dell’omaggio a Franco Califano in occasione del decennale della scomparsa. In studio, oltre al padrone di casa, c’erano Rita Forte, Grazia Di Michele ed Antonello Mazzeo, quest’ultimo fraterno amico del cantautore. E proprio a lui è capitato l’inconveniente, con l’immediato e imbarazzato tentativo di silenziare lo smartphone. Diaco però lo ha a sorpresa tranquillizzato: “Può capitare, non ti preoccupare”.

I disagi sono tuttavia proseguiti per qualche secondo, a tal punto da spingere il giornalista ad un’ulteriore commento: “E’ Franco che ti sta chiamando da là”.

A #bellama squilla un cellulare mentre Diaco sta parlando. "PUÒ CAPITARE, NON TI PREOCCUPARE". pic.twitter.com/7m73zYR94p — Massimo Falcioni (@falcions85) March 31, 2023

Uno scenario decisamente opposto a quello andato in scena nell’estate 2019 a Io e te, quando Vira Carbone subì una sfuriata di Diaco per via di un cellulare lasciato acceso. “E’ vietato portarlo”, tuonò. “Lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in uno studio televisivo quando si discute col cellulare acceso. Lo dico con grande sincerità, lo trovo maleducatissimo”. Per poi metterci il carico: “Posso diventare molto severo, mi sono indispettito. Converrete con me che dopo la trasmissione abbracciarci è più importante di farci una foto? Io mi sottraggo alla dittatura del cellulare, la trovo volgare, volgarissima”.

Senza dimenticare che lo scorso agosto era stato lo stesso Diaco ad annunciare al Corriere della Sera la volontà di requisire i telefonini agli ospiti prima dell’avvio della trasmissione “per passare un’ora e quarantacinque fuori da questo meccanismo”.