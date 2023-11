Le ATP Finals iniziate oggi a Torino (qui tutti i dettagli per seguire l’evento in tv) continuano a condizionare il palinsesto di Rai2. Dopo avervi dato conto in anteprima del rinvio della terza puntata stagionale di Boomerissima, che martedì prossimo lascerà spazio alla sfida tra il nostro Jannik Sinner e uno tra Novak Djokovic e Holger Rune, oggi siamo in grado di anticipare che anche la programmazione di BellaMa’ cambierà nel corso della prossima settimana a causa dell’importante torneo di tennis in corso nel capoluogo piemontese.

Dunque, lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17 novembre, subito dopo le partite di tennis che Rai2 trasmetterà a partire dalle ore 14.00 in diretta dall’Alpitour di Torino (l’orario di fine gara è impossibile da prevedere con certezza) andrà in onda BellaMix, ossia il meglio di della trasmissione di Pierluigi Diaco, giunta alla seconda edizione. Martedì 14, invece, la puntata sarà regolare (al via alle ore 15.25), così come giovedì 16.

BellaMa’: la puntata di giovedì 16 novembre 2023

In particolare, giovedì Diaco ospiterà l’intero cast di TvTalk, dando vita ad un appuntamento dal titolo La Tv che processa se stessa. In collegamento da Milano ci sarà il conduttore Massimo Bernardini, in studio a Roma presenzieranno il critico televisivo Riccardo Bocca e i colleghi Silvia Motta (da sempre si occupa di dati Auditel), Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli.

Diaco, negli ultimi anni sempre più restio alle ospitate televisive, è intervenuto a TvTalk, in onda il sabato pomeriggio su Rai3, nella puntata d’esordio dello scorso 7 ottobre.

ATP Finals Torino 2023, come sta andando Sinner

Sinner è inserito nel girone Verde; l’azzurro, numero 4 nel ranking mondiale, nella gara di esordio disputata oggi ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4 maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. Tra martedì e giovedì sfiderà il numero uno al mondo Djokovic e Holger Rune.