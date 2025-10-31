Belen Rodriguez, da Belve al GialappaShow passando per Montalbano: la conduttrice torna al centro dei palinsesti

L’accento pronunciato, una bellezza senza tempo e quel sorriso riconoscibile a qualunque tipo di distanza. Belen Rodriguez è volto noto del piccolo schermo che, recentemente, ha iniziato un’esperienza nuova su Radio2. Il passaggio di testimone, dal piccolo schermo all’etere radiofonico, non è stato eccessivamente traumatico sia per il contributo fondamentale della squadra di autrici e autori con cui lavora ma anche perché la presenza di Belen in televisione non è preclusa.

Infatti la donna ha detto di volersi prendere una pausa, da intendere come uno stop dai programmi a lungo termine, non ha mai parlato di lasciare le scene televisive. Significa che qualche partecipazione l’accetta ancora di buon grado. Questo è quello che volevano capire e sapere gli addetti ai lavori, i quali non si sono lasciati sfuggire l’occasione di averla anche per poco tempo in primo piano. Chiacchierata e seguita è stata la sua recente intervista al programma di Francesca Fagnani Belve. La performer argentina è stata messa in ombra, in termini di commenti e polemiche, soltanto da Rita De Crescenzo. La TikToker partenopea ha fatto discutere più di Belen Rodriguez per questioni di trascorsi e rimostranze di vario genere da parte degli ascoltatori.

Belen Rodriguez al centro dei palinsesti radiotelevisivi

Belen non è passata in secondo piano, anzi. La donna stava soltanto scaldando i motori, perchè le rivelazioni a Belve – specialmente sui suoi ex – sono state solo l’antipasto di quello che dovrà preparare nei prossimi giorni. Agenda fittissima per l’argentina più famosa d’Italia a livello contemporaneo: si comincia lunedì sera con il GialappaShow. La conduttrice, infatti, affiancherà Forest nel noto programma della Gialappa’s Band. Comicità e irriverenza su TV8 e Sky Uno.

Il giusto contesto per mettere un po’ di brio nella quotidianità della Rodriguez che, senza dubbio alcuno, non corre il rischio di annoiarsi. Il giorno dopo – ovvero martedì 4 novembre 2025 – sarà tra i protagonisti dell’amata fiction Rai Il Commissario Montalbano. Su Raiuno, infatti, andrà in onda un episodio della serie. Nella fattispecie “Il campo del vasaio” che la vede in prima linea. L’esperienza con Luca Zingaretti fu molto istruttiva, le permise di bucare ulteriormente il piccolo schermo. In quel frangente Belen Rodriguez disse: “Lavorare al fianco di Luca Zingaretti è stato molto stimolante, è un uomo affascinante e preparato”.

Dal GialappaShow a Montalbano

La replica della fiction sarà comunque un’occasione ulteriore per vederla in televisione, senza contare la recente apparizione a Ballando Con Le Stelle. Tutte tessere di un mosaico variegato. Belen non ha un suo programma televisivo, ma si diverte a essere valore aggiunto nei contenuti degli altri. Una sorta di jolly in grado di cambiare le carte in tavola. Animare la serata tra rivelazioni, sorrisi e fascino con primi piani da capogiro. Che si tratti di fiction, intrattenimento o talk show, per Belen, non fa differenza. La donna ha capito che rende al massimo senza alcun tipo di pressione, ma soltanto attraverso la giusta dose di leggerezza e spontaneità.

Non è escluso di vederla ancora in qualche altra trasmissione. La stagione è appena entrata nel vivo e lei ha già lasciato il segno. La radio è uno dei contesti dove riesce a dare il meglio, ma non è l’unico. La televisione resta sempre al centro dei suoi giorni, anche se ha scelto di tenerla un po’ in disparte. Come, però, recita un noto brano: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Chi meglio di lei può confermarlo? E stavolta si parla soltanto di televisione.