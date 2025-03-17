Nel finale di stagione, per Carolina e Antonia ci sono numerose decisioni da prendere, ma anche Giacomo si trova a un bivio

Le anticipazioni dell’ultima puntata di lunedì 17 marzo 2025, alle 21:40 su Raiuno, di Belcanto, la nuova serie tv in costume co-prodotta da Rai Fiction e Lucky Red con protagonista, tra gli altri, Vittoria Puccini, nei panni di una madre di metà Ottocento che scappa dal marito violento a Napoli per portare le figlie a Milano, permettendo loro di inseguire il sogno di diventare cantanti liriche.

L’ultima puntata di Belcanto

Episodio 7, “Viva Verdi”

Enrico (Giacomo Giorgio) viene fermato appena in tempo da Carolina (Adriana Savarese), costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia (Caterina Ferioli). Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari.

Nel frattempo, Antonia si prepara nuovamente per il debutto ne “La Cenerentola”, sola contro tutti. Mentre Saverio (Andrea Verticchio) si propone di aiutare Enrico a raggiungere la Svizzera, Giacomo (Andrea Bosca) è costretto a decidere ancora una volta tra l’amore ritrovato e la sua carriera.

Episodio 8, “Va pensiero”

Il maestro Giuseppe Verdi è venuto a conoscenza del grande talento di Carolina e, attraverso Crescenzi, le propone di interpretare il ruolo di Fenena del Nabucco. Carolina però ha deciso che vuole imbracciare le armi e partire con Enrico per combattere contro gli Austriaci.

Pur di proteggerla, Maria (Vittoria Puccini) utilizza ogni mezzo e cercherà di convincerla a non abbandonare la musica e a non perdere la sua grande occasione. Mentre Antonia tenta, invano e ad ogni costo, di prendersi il ruolo offerto alla sorella, Carolina fa i conti con una nuova consapevolezza.

Belcanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 17 marzo.

Belcanto in streaming su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Belcanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.