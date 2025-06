Le anticipazioni della terza puntata di lunedì 10 marzo 2025, alle 21:40 su Raiuno, di Belcanto, la nuova serie tv in costume co-prodotta da Rai Fiction e Lucky Red con protagonista, tra gli altri, Vittoria Puccini, nei panni di una madre di metà Ottocento che scappa dal marito violento a Napoli per portare le figlie a Milano, permettendo loro di inseguire il sogno di diventare cantanti liriche.

La terza puntata di Belcanto

Episodio 5, “La Cenerentola”

Carolina (Adriana Savarese) ha partecipato a sorpresa alla gara insieme alla sorella e ha primeggiato non solo su Antonia (Caterina Ferioli), ma anche su Sarrasine, la misteriosa cantante prediletta del Principe (Andreas Pietschmann). Dopo il successo da Richter, riceve un’offerta per il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando la gelosia della sorella.

Intanto Olimpia, sorella di Enrico (Giacomo Giorgio) e rivoluzionaria, viene ferita in uno scontro con le guardie austriache e Carolina l’aiuta nascondendola nelle cantine della locanda di Domenico (Carmine Recano). Alla festa di fidanzamento della contessina Maddalena Bellerio (Serena De Ferrari) e del colonello austiaco Pavel Falez (Nicolò Pasetti), dove Carolina, dopo la vittoria della gara dal principe Richter, è costretta ad esibirsi insieme a Sarrasine, la ragazza fa una scoperta sconvolgente sulla misteriosa cantante.

Episodio 6, “Il flauto magico”

Antonia, nella speranza di ottenere il ruolo della sorella ne “La Cenerentola”, rivela al colonello Falez, attratto dalla ragazza fin dal loro primo incontro, il nascondiglio della rivoluzionaria Olimpia che, durante un tentativo di fuga, viene uccisa da Falez.

Enrico, distrutto per la perdita della sorella, ha dei sospetti sul coinvolgimento di Antonia ed inizia a indagare per scoprire la verità. Mentre Carolina deve fare i conti con il ritorno di Saverio (Andrea Verticchio), Enrico, provata la colpevolezza di Antonia, mette in atto, insieme ad un gruppo di rivoluzionari, una rivolta per sabotare la prima dello spettacolo del quale Antonia ha ottenuto il ruolo di protagonista ed è pronto anche a tutto pur di vendicare sua sorella.

Belcanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 17 marzo.

Belcanto in streaming su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Belcanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.