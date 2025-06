Le anticipazioni della seconda puntata di lunedì 3 marzo 2025, alle 21:40 su Raiuno, di Belcanto, la nuova serie tv in costume co-prodotta da Rai Fiction e Lucky Red con protagonista, tra gli altri, Vittoria Puccini, nei panni di una madre di metà Ottocento che scappa dal marito violento a Napoli per portare le figlie a Milano, permettendo loro di inseguire il sogno di diventare cantanti liriche.

Episodio 3, “Don Giovanni”

Crescenzi (Vincenzo Ferrera) offre ad Antonia (Caterina Ferioli ) un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina (Adriana Savarese), del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria (Puccini), pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne. Nel frattempo, però, Carolina deve affrontare anche una scoperta sconvolgente su sua madre.

Episodio 4, “Casta Diva”

La scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio (Andrea Verticchio) ma la sorella la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano. Antonia intanto si guadagna sempre più la stima e l’affetto di Giacomo Lotti (Andrea Bosca), che la vede anche come tramite per riavvicinarsi a Maria. La ragazza, sempre più convinta delle sue potenzialità, partecipa alla selezione di Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter (Andreas Pietschmann), mentre Carolina prende dal maestro lezioni private.

Belcanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 17 marzo.

Belcanto in streaming su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Belcanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.