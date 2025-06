Le anticipazioni della prima puntata di lunedì 24 febbraio 2025, alle 21:40 su Raiuno, di Belcanto, la nuova serie tv in costume co-prodotta da Rai Fiction e Lucky Red con protagonista, tra gli altri, Vittoria Puccini, nei panni di una madre di metà Ottocento che scappa dal marito violento a Napoli per portare le figlie a Milano, permettendo loro di inseguire il sogno di diventare cantanti liriche.

La prima puntata di Belcanto

Episodio 1, “La regina della notte”

Napoli, 1847. Maria (Puccini) e le sue due figlie, Carolina (Adriana Savarese) e Antonia (Caterina Ferioli), si guadagnano da vivere come truffatrici di strada insieme al padre delle ragazze, Iginio Cuoio (Antonio Gerardi). Quando l’uomo scopre il provino di canto di Antonia, che potrebbe portarla a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri di Milano, punisce Maria e la figlia severamente, infrangendo il loro sogno. Ma Carolina si spingerà oltre se stessa, determinata a realizzare l’aspirazione di Antonia e a salvare madre e sorella dalla miseria in cui vivono, rischiando, suo malgrado, di perdere il suo grande amore, Saverio.

Episodio 2, “Ave Maria”

Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare e, nel loro lungo viaggio, ottengono un passaggio per Milano da Domenico Bernasca (Carmine Recano), il proprietario della locanda “La mano di ferro”. Una volta in città, devono però accettare che Antonia ha perso il ruolo ottenuto dal provino fatto a Napoli e sono costrette a chiedere aiuto proprio a Domenico, che offre vitto e alloggio nella sua taverna in cambio del loro lavoro. Maria, intanto, cerca aiuto per Antonia dal famoso maestro di canto Crescenzi (Vincenzo Ferrera) e dal tenore Giacomo Lotti (Andrea Bosca), con cui condivide parte del suo passato. Carolina invece si reca da uno scrivano, il giovane intellettuale Enrico De Marchi (Giacomo Giorgio), per farsi scrivere una lettera e mettersi in contatto con Saverio (Andrea Verticchio).

Belcanto, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 17 marzo.

Belcanto in streaming su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Belcanto in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.