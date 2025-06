Per un costume drama a tutti gli effetti, serve un nutrito cast al suo servizio: e quello di Belcanto promette di esserlo. La nuova serie tv in onda su Raiuno e in streaming su RaiPlay a partire da lunedì 24 febbraio 2025 è ambientata nell’Italia di metà Ottocento e nel mondo dell’opera lirica.

Un mondo in cui muovono i protagonisti, mossi da passioni e talenti, sempre legati al mondo della musica. Le sette note diventano così un modo per comunicare i sentimenti e i segreti dei vari personaggi le cui avventure si dipanano nel corso della prima stagione.

Tornando al cast, Vittoria Puccini torna in una serie in costume dopo Elisa Di Rivombrosa, affiancata da Carmine Recano, Vittorio Ferrera, Giacomo Giorgio e Serena De Ferrari, già visti in Mare Fuori. Con loro, Adriana Savaerese e Caterina Ferioli (Il fabbricante di lacrime) e Andrea Bosca.

Il cast di Belcanto

Vittoria Puccini è Maria

Maria è una donna intelligente e passionale, ha due figlie e un cuore infranto. Dietro la sua apparente durezza, cela un grande segreto: un triste e difficile passato che l’ha portata ad incontrare Iginio (Antonio Gerardi), brutale truffatore di strada, che ben presto la costringe a diventare la sua compagna. Maria riversa sulla primogenita Antonia (Caterina Ferioli) tutto il suo amore e la sua speranza di riscatto: è molto bella e fin da piccola sembra aver ereditato il talento della madre nel canto. La fuga a Milano cambierà nuovamente il destino di Maria, portandola a riscoprire l’amore per sé e, finalmente anche per la secondogenita Carolina (Adriana Savarese), che la donna non è mai riuscita davvero ad amare.

Adriana Savarese è Carolina

Carolina è una giovane indomita e ribelle. Cresciuta tutta la vita senza l’amore della madre e maltrattata dal padre, assomiglia ad un animaletto selvatico che viene tenuto in gabbia. Del tutto inconsapevole delle proprie doti e incapace di dare ascolto ai suoi stessi sogni, ha profondo affetto ed un fortissimo senso di protezione per la sorella Antonia e per Saverio (Andrea Verticchio), il suo migliore amico e grande amore. La fuga a Milano sconvolge l’equilibrio fragilissimo della sua esistenza e, grazie all’incontro speciale con Enrico, la mette per la prima volta di fronte alla consapevolezza di meritare l’amore e l’ammirazione degli altri.

Caterina Ferioli è Antonia

Antonia non ha vissuto un giorno senza poter contare sull’amore incondizionato di sua madre. Ogni suo sogno viene supportato e non c’è qualità, anche appena accennata, che non venga celebrata da Maria come un dono. Antonia, insomma, contrariamente a Carolina, si sente amata e stimata ed aspira ad una vita migliore, una vita di canto, ma soprattutto di successo, agi e serenità, che è intenzionata ad ottenere ad ogni costo. Antonia si spinge allora oltre ogni limite per ottenere ciò che vuole, fino a rischiare di perdere, però, l’unica cosa che conta veramente.

Carmine Recano è Domenico

Domenico è un uomo scaltro e affascinante, dotato di capacità d’iniziativa straordinaria. Nella Milano dominata dagli austriaci, ma popolata dai rivoluzionari che intendono rovesciare il potere straniero, riesce a muoversi vendendo armi sottobanco ai ribelli e gestendo la sua taverna frequentata dai soldati austriaci. È qui che ospiterà Maria e le sue figlie, a patto che lavorino per lui servendo ai tavoli e cantando. Il suo obiettivo nella vita sembra essere solo il denaro, almeno fino a quando l’incontro con Maria e la sua strana, disastrata famiglia, gli faranno cambiare prospettiva.

Andrea Bosca è Giacomo

Giacomo Lotti è un tenore di successo che è arrivato a calcare negli anni il palco della Scala. La sua fama però, nonostante il talento, è dovuta soprattutto alla grande influenza della moglie, la ricca contessa Alida Visconti che ha sposato agli inizi della sua carriera. La donna gli ha spianato la strada e lo ha aiutato a ottenere ruoli sempre più importanti. L’arrivo di Maria a Milano sconvolgerà la sua vita e lo costringerà a fare i conti con il suo passato, mettendolo di fronte a nuove scelte.

Giacomo Giorgio è Enrico

Enrico è un giovane aspirante scrittore, rivoluzionario ed idealista, preferisce combattere con le parole piuttosto che con le armi. Ha una sorella, Olimpia, ricercata perché, a differenza del fratello, lei la rivoluzione la fa davvero combattendo per strada contro gli Austriaci. Enrico è un ragazzo generoso, pieno di entusiasmo e vitalità, in qualche modo ha un animo molto simile a Carolina, per questo sa starle accanto spingendola a lottare per dimostrare il proprio talento. Il loro incontro stravolge la vita di entrambi, anche se il destino rischia di farli perdere, quando Carolina deve fare i conti con il proprio passato.

Andrea Verticchio è Saverio

Saverio, un giovane orfano, fa parte del coro delle voci bianche del convento di San Pietro in Majella, dove vive. Preso in custodia da suo zio, Saverio ha un’unica ragione di vita: Carolina, la sua migliore amica e il suo grande amore. Grazie a lei, Saverio sogna un futuro migliore rispetto a quello che lo zio, suo tutore, ha in mente per lui e progetta di fuggire da Napoli con la sua amata. Eppure, i cambiamenti nella vita di Carolina li porteranno a dividersi e travolgeranno, inevitabilmente, anche lui.

Vincenzo Ferrera è Crescenzi

Il maestro Crescenzi è il più ambito maestro di canto di Milano: tutte le allieve più promettenti della città fanno parte della sua classe, importante trampolino di lancio per il debutto alla Scala o alla Canobbiana. E’ un insegnante molto rigido e inizialmente allontana Maria, quando la donna gli chiede di ammettere Antonia nella sua scuola. L’incontro con Carolina, la cui voce inaspettatamente lo colpisce, cambierà le cose per entrambe le sorelle.

Serena De Ferrari è Maddalena

Figlia dei marchesi Bellerio, Maddalena è una delle cantanti più valide della classe del maestro Crescenzi, e per questo naturale antagonista di Antonia. Ma il canto non è l’unico ambito in cui le due sono rivali: Maddalena si è infatti invaghita dell’affascinante colonnello Pavel Falez, che sembra ricambiare il suo interesse. L’arrivo di Antonia in città è però destinato a cambiare le cose; fin da subito Falez (Nicolò Pasetti) resta affascinato dalla ragazza, iniziando a corteggiarla e destando la gelosia e lo spirito di vendetta di Maddalena.

Nicolò Pasetti è Falez

Pavel Falez, attraente e carismatico colonnello austriaco, è lo scapolo più desiderato della città per via del suo fascino e del suo potere nella Milano dominata dagli stranieri d’oltralpe. L’uomo, desideroso di fare carriera, ha messo gli occhi sulla marchesina Maddalena Bellerio, ma l’arrivo di Antonia a Milano romperà gli equilibri, poiché il giovane colonnello si ritoverà sempre più legato alla ragazza, mettendo a rischio sia lei che se stesso.