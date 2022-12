Il pranzo di Natale è passato ed oggi, giorno di Santo Stefano, volete approfittare della festività per rilassarsi davanti alla tv, anche seguendo la nuova puntata della vostra soap opera preferita. Ma se questa va in onda su Canale 5, dovrete ahinoi ricredevervi, perché sia Beautiful che Terra Amara ed Un altro domani oggi, lunedì 26 dicembre 2022, non vanno in onda.

Un cambio di palinsesto voluto dalla rete ammiraglia Mediaset per rispettare il giorno festivo, ed anche un po’ per la consapevolezza che gran parte dei telespettatori e delle telespettatrici che solitamente si sintonizzano su Canale 5 nei pomeriggi feriali per seguire le tre soap oggi, tra incontri con parenti ed amici, probabilmente non avranno tempo di vedere le nuove puntate.

Ecco, quindi, che oggi pomeriggio Canale 5 cambia la sua programmazione con dei film: si inizia alle 13:40 con “The Blind Side”, la storia vera di Michael Oher che è valsa a Sandra Bullock sia il Premio Oscar che il Golden Globe. Alle 16:50 (dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, che va regolarmente in onda), spazio invece alla pellicola italiana “Il peggio Natale della mia vita”, con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi.

Ma quando tornano in onda Beautiful, Terra Amara e Un altro domani? Non dovrete aspettare molto: le tre soap torneranno ad occupare il day time di Canale 5 già da domani, martedì 27 dicembre 2022, ai soliti orari, fatta eccezione per Un altro domani, che per tutta la settimana anticipa la messa in onda alle 15:50, fino alle 16:45. Terra Amara, inoltre, andrà in onda anche l’ultimo dell’anno, il 31 dicembre, dalle 14:10 alle 16:30.