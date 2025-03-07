Anticipazioni della puntata di sabato 8 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 8 marzo 2025 (s34 ep. 84-85-86): Brooke scopre l’accordo tra Eric e R.J.

R.J. e Eric lavorano insieme

R.J. (Joshua Hoffman) è a casa di Eric (John McCook) e, insieme a lui, sta lavorando in segreto alla nuova linea del nonno. Tra i due, l’intesa è molto forte. Nel frattempo, Brooke (Katherine Kelly Lang) ha deciso di andare a parlare con Donna (Jennifer Gareis), su suggerimento di Ridge (Thorsten Kaye), ma una volta arrivata a casa di Eric, lo trova in mezzo ai bozzetti insieme a R.J. e, sconcertata, pretende di sapere cosa stia succedendo. Brooke è felice per il fatto che suo figlio abbia finalmente deciso di iniziare con il nonno il suo apprendistato di stilista, ma non comprende il motivo di tutta questa segretezza.

Eric sfida Ridge

Eric rivela a Brooke di aver ragione di credere che Ridge abbia intenzione di metterlo da parte e la invita ad avvertirlo di non riposare sugli allori ma di lavorare al massimo delle sue capacità perché è pronto a dimostrargli di essere ancora uno stilista migliore di lui. Thomas (Matthew Atkinson) è ammirato nel vedere il padre lavorare alla propria collezione d’alta moda e lo sono anche Carter (Lawrence Saint-Victor) e Katie (Heather Tom). Per Carter, la presenza di Eric in azienda è ancora fondamentale, ma per Katie forse è arrivato il momento che Eric ne lasci la guida ai suoi eredi. Nel frattempo, Thomas fa notare a Ridge che ora che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si è trasferita in Europa con i bambini per sottrarsi a Sheila (Kimberlin Brown), è da solo al comando dell’azienda.

Brooke informa Ridge

Brooke torna da Ridge e gli riferisce i dettagli del suo incontro con Eric e R.J.. Ridge, quindi, scopre che il figlio ha finalmente iniziato a disegnare. R.J., nel frattempo, incoraggia il nonno che ribadisce che nessuno lo convincerà a farsi da parte, dimostrando a tutti di essere ancora un pilastro della Forrester Creations.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.