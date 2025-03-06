Anticipazioni della puntata di venerdì 7 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 7 marzo 2025 (s34 ep. 83): Ridge vuole che R.J. diventi uno stilista

Le preoccupazioni di Ridge

Ridge (Thorsten Kaye) confessa a Brooke (Katherine Kelly Lang) che il fatto di non essere ancora riuscito a far appassionare il loro figlio R.J. (Joshua Hoffman) al lavoro di stilista è per lui una spina nel fianco. Ridge, inoltre, ammette di essere preoccupato per le tensioni con il padre, che non vuole assolutamente rallentare il ritmo di lavoro, come lui gli ha suggerito, ed è sempre determinato a voler produrre una sua nuova linea d’alta moda.

Ridge chiede un favore a Donna

Per quanto riguarda Eric (John McCook), Ridge chiede a Brooke di intercedere con Donna (Jennifer Gareis) affinché lo convinca a desistere dal suo progetto e a dedicarsi maggiormente alla vita privata, pur continuando la sua opera di mentore per le future generazioni della Forrester.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.