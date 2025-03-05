Anticipazioni della puntata di giovedì 6 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 6 marzo 2025 (s34 ep. 82): Ridge è preoccupato per Eric

Brooke offre il suo sostegno a Ridge

Ridge (Thorsten Kaye) manifesta preoccupazione per la scelta di Eric (John McCook) di creare una nuova collezione, ritenendo che questa nuova sfida possa metterlo troppo sotto pressione. Brooke (Katherine Kelly Lang) offre il suo sostegno a Ridge per gestire la tensione con Eric, mentre Ridge cerca di trovare un equilibrio tra il bene dell’azienda e il rispetto per le scelte di suo padre.

Carter si complimenta con Thomas

Thomas (Matthew Atkinson) e Carter (Lawrence Saint-Victor) parlano della situazione alla Forrester Creations e il direttore operativo si complimenta con lui per il suo grande cambiamento personale e per il successo di “Hope for the future” auspicando che anche R.J. (Joshua Hoffman) possa entrare nell’azienda di famiglia come tanto desiderato da Ridge (Thorsten Kaye), pur temendo che questo potrebbe suscitare la gelosia dello stesso Thomas.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.