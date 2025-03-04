Anticipazioni della puntata di mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 5 marzo 2025 (s34 ep. 81): Eric affronta i suoi problemi di salute

Bill incoraggia Liam

Liam (Scott Clifton) affronta la fine del suo matrimonio con Hope (Annika Noelle), dovuta al fatto che lei lo ha tradito con Thomas (Matthew Atkinson), e confessa a Bill (Don Diamont) e a Wyatt (Darin Brooks) di amare ancora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e di sperare di poter tornare con lei, nonostante lei sia ancora sposata con Finn (Tanner Novlan). Bill cerca di sostenere il figlio, incoraggiandolo a riflettere sui suoi sentimenti e sulle sue priorità.

R.J. sta aiutando Eric

Eric (John McCook) affronta i problemi di salute che stanno limitando la sua capacità di disegnare ma, con l’aiuto di R.J. (Joshua Hoffman), trova la determinazione per portare avanti una nuova collezione d’alta moda. R.J si mostra molto premuroso, rassicurando il nonno sul fatto che le sue capacità e la sua passione non sono diminuite.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.