Anticipazioni della puntata di giovedì 27 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 27 marzo 2025 (s34 ep. 107): Brooke è preoccupata per i tagli al budget

Carter non vuole estromettere Eric

Brooke (Katherine Kelly Lang) teme che i tagli al budget possano avere ripercussioni sulla linea di Hope (Annika Noelle). Anche Carter (Lawrence Saint-Victor) è preoccupato ma è anche contrario all’idea di estromettere Eric (John McCook) mentre Ridge (Thorsten Kaye) continua ad essere convinto che l’unica soluzione possibile è che suo padre debba accettare di passare il testimone a lui. Ridge, inoltre, si chiede se Eric non gli stia nascondendo qualcosa.

R.J. è preoccupato per suo nonno

Brooke, Ridge e Carter, quindi, concordano di parlare con R.J. (Joshua Hoffman) per capire cosa stia succedendo a Eric. R.J., intanto, preoccupato per la salute del nonno, ha deciso di confidare al padre le sue inquietudini ma Donna (Jennifer Gareis) cerca ancora una volta di dissuaderlo, ribadendo quanto sia importante per Eric riuscire a completare la sua ultima collezione.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.