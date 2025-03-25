Anticipazioni della puntata di mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 26 marzo 2025 (s34 ep. 106): i problemi di salute di Eric si aggravano

Eric vuole finire la sua collezione

Eric (John McCook) ha un altro episodio doloroso legato all’artrite che gli sta impedendo di disegnare. Donna (Jennifer Gareis), quindi, cerca di dissuaderlo dal continuare la sfida con Ridge (Thorsten Kaye) ma Eric vuole completare la sua ultima collezione. R.J. (Joshua Hoffman), parlando con Donna, invece, le dice che è arrivato il momento che Ridge sappia la verità sulle condizioni di salute di Eric.

Finn riceve la visita di Taylor

Finn (Tanner Novlan) riceve la visita inaspettata di Taylor (Krista Allen) che incita il genero ad affrontare la situazione di Sheila (Kimberlin Brown) se vuole ricomporre il suo matrimonio con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Alla Forrester Creations, intanto, Carter (Lawrence Saint-Victor) comunica a Brooke (Katherine Kelly Lang) e a Ridge che è necessario fare dei tagli sostanziali al budget delle altre linee se si vuole procedere a realizzare due collezioni di alta moda.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.