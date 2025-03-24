Anticipazioni della puntata di martedì 25 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 25 marzo 2025 (s34 ep. 105): Finn ordina a Liam di non parlare più con Steffy

La lite tra Finn e Liam

Liam (Scott Clifton) si presenta a casa di Finn (Tanner Novlan), portando con sé la bambola preferita di Kelly (Sophia Paras McKinlay) da spedire in Europa. Liam ha parlato con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e sa che il marito sta per inviarle delle cose. Finn reagisce con freddezza e intima a Liam di smettere di comunicare con Steffy. Liam replica, dicendogli che Kelly è in pericolo fino a quando lui non sarà in grado di tagliare i suoi legami con Sheila (Kimberlin Brown).

I dubbi sull’ultima sfilata di Eric

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si interrogano sull’ostinazione di Eric (John McCook) nel voler realizzare la sua ultima collezione. Anche Carter (Lawrence Saint Victor) è perplesso perché i costi sono troppo alti per affrontare due collezioni di alta moda contemporaneamente.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.