Anticipazioni della puntata di lunedì 24 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 24 marzo 2025 (s34 ep. 103): Deacon si è innamorato di Sheila

Sheila vuole ringraziare Deacon

Tra i tavoli de “Il Giardino”, Sheila (Kimberlin Brown) ha deciso di parlare con Deacon (Sean Kanan) per esprimergli tutta la sua gratitudine, dopo aver scoperto che è stato lui a garantirle la libertà grazie ai favori del giudice Evan Scott (Michael Corbett), suo amico di vecchia data. Sheila, quindi, ha capito che Deacon crede sinceramente che lei sia cambiata e che sia una persona degna di essere amata.

Deacon confessa il suo amore per Sheila

Sheila, però, pretende di sapere con esattezza perché Deacon si è così tanto speso per lei. Deacon, a quel punto, la invita nel suo appartamento per spiegarsi meglio, lontani da orecchie indiscrete. Una volta soli, le confessa di amarla e lei, guardandolo negli occhi, ha la conferma che dice la verità.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.