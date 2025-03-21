Anticipazioni della puntata di sabato 22 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 22 marzo 2025 (s34 ep. 100-101-102): Deacon vuole chiudere la sua relazione con Sheila

Sheila vuole avere un rapporto con Finn

Deacon (Sean Kanan) teme che Hope (Annika Noelle) possa scoprire la sua relazione clandestina con Sheila (Kimberlin Brown) perché rischierebbe di perdere l’ottimo rapporto che ha con sua figlia e comunica alla donna la decisione di chiudere la loro relazione. Sheila reagisce con determinazione: come Deacon e Hope, anche lei vuole avere un bel rapporto con suo figlio Finn (Tanner Novlan) e il suo nipotino. Finn, nel frattempo, rassicura la madre Li (Naomi Matsuda) di avere capito che deve assolutamente riuscire a tenere lontana Sheila dalla propria vita se vuole rassicurare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e convincerla a tornare a casa con i bambini. Finn, inoltre, chiede scusa a Li per aver chiamato Sheila, mamma.

Hope non è pronta per una relazione

Li, rispondendo a Finn, non nasconde di soffrire molto per il ritorno di Sheila e non può fare a meno di ricordare quanto sia stato doloroso per lei scoprire che Finn era il frutto di una relazione clandestina che suo marito aveva proprio con Sheila. Nel frattempo, a casa di Thomas (Matthew Atkinson), Douglas (Joseph Samiri) ha preparato una cena romantica a sorpresa per i suoi genitori, cercando di favorire un riavvicinamento tra i due. Rimasti soli, Thomas ripete a Hope di amarla, ma lei dice di non essere ancora pronta per una relazione.

Deacon ha aiutato Sheila a uscire di prigione

Sheila e Deacon si preparano a dirsi addio ma, a “Il Giardino”, Sheila ascolta di nascosto una conversazione di Deacon con il giudice Evan Scott (Michael Corbett), suo amico di gioventù, dalla quale risulta che è stato proprio Deacon a suggerire il cavillo legale che ha permesso a Sheila di uscire di prigione e lo ringrazia per aver liberato la donna. Deacon crede nella possibilità di redenzione di Sheila ma il giudice lo mette in guardia su quanto sia pericoloso fidarsi di lei.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.