Anticipazioni della puntata di venerdì 21 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 22 MARZO 2025 DI BEAUTIFUL

Beautiful anticipazioni puntata 21 marzo 2025 (s34 ep. 99): Douglas organizza una cena romantica per i suoi genitori

Finn vuole tornare con Steffy

Finn (Tanner Novlan) sembra finalmente convincersi di poter riuscire a ricomporre la propria famiglia. Anche Douglas (Joseph Samiri) è determinato a riunire i propri genitori. Prendendo spunto da una frase del padre, Douglas immagina la loro famiglia unita in un prossimo futuro e, quindi, scrive a Hope (Annika Noelle), spacciandosi per Thomas (Matthew Atkinson), e viceversa.

Sheila costretta a nascondersi

Douglas invita i propri genitori ad una cena romantica dove i due sono divertiti e felici di incontrarsi, capendo il desiderio del figlio di anticipare l’unione familiare. A casa di Deacon (Sean Kanan), invece, Hope bussa alla porta di casa di suo padre per una breve visita. Sheila (Kimberlin Brown) è costretta a nascondersi in bagno.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.