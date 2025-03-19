Anticipazioni della puntata di giovedì 20 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 20 marzo 2025 (s34 ep. 98): Deacon confessa le sue paure a Sheila

Il faccia a faccia tra Deacon e Sheila

Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) si trovano faccia a faccia, lottando contro l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Lui le confida le sue paure, temendo che la loro relazione possa mettere a rischio il rapporto con Hope (Annika Noelle), nel caso in cui qualcuno venisse a saperlo. Sheila lo comprende, paragonando l’amore che lui prova per sua figlia a quello che lega lei a Finn (Tanner Novlan). In quel momento, però, qualcuno bussa alla porta.

Li indica la strada a Finn

Li (Naomi Matsuda) solleva il morale di Finn, ricordandogli la forza e la costanza che, da studente, metteva negli studi. Di conseguenza, gli indica la strada per allontanare per sempre la madre biologica e riavere accanto a sé Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e i suoi figli.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.