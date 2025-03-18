Anticipazioni della puntata di martedì 18 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 18 marzo 2025 (s34 ep. 96): Li è furiosa con Sheila

Tensioni tra le sorelle Logan

Donna (Jennifer Gareis) sostiene che Eric (John McCook) sia una leggenda nel mondo della moda mentre Brooke le ricorda che Ridge (Thorsten Kaye), oltre ad essere un acclamato stilista, è anche a tutti gli effetti il capo della Forrester Creations. Ridge riconosce il talento di suo figlio R.J. (Joshua Hoffman) ma rimane fermo nel voler dimostrare il proprio valore attraverso la competizione con suo padre.

Li è arrabbiata con Finn

Finn (Tanner Novlan) riceve la visita della madre adottiva Li (Naomi Matsuda). La donna è furiosa con Sheila (Kimberlin Brown) che è di nuovo in libertà, nonostante tutti i crimini di cui si è macchiata, e che non demorde dal tentare di avere un rapporto con Finn. Li, però, è arrabbiata anche con quest’ultimo che ha permesso a Sheila di avvicinarlo, mettendo in crisi la relazione con la moglie e allontanandolo dai figli.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.