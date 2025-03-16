Anticipazioni della puntata di lunedì 17 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 22 MARZO 2025 DI BEAUTIFUL

Beautiful anticipazioni puntata 17 marzo 2025 (s34 ep. 95): Douglas vuole vedere la sua famiglia riunita

Eric e R.J. continuano a lavorare insieme

Eric (John McCook) vuole realizzare un’ultima collezione come suo lascito e R.J. (Joshua Hoffman) collabora con il nonno, lasciandosi ispirare da lui, mentre Ridge (Thorsten Kaye) ritiene che, per il padre, sia arrivato il momento di ritirarsi. Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle), invece, discutono di nuovi progetti innovativi per il marchio Hope for the Future, quando vengono interrotti dall’arrivo di Douglas (Joseph Samiri).

Katie è contrariata

Douglas, parlando ai loro genitori, dice che vorrebbe rivedere la loro famiglia insieme. Katie (Heather Tom), capo ufficio stampa della Forrester Creations, invece, è sorpresa e contrariata per non essere stata coinvolta nella pianificazione della prossima sfilata che sarà una vera e propria sfida tra le collezioni d’alta moda di Eric e di Ridge.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.