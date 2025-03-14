Anticipazioni della puntata di sabato 15 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 15 marzo 2025 (s34 ep. 92-93-94): Hope non vuole impegnarsi con Thomas

Thomas rassicura Hope

Hope (Annika Noelle) è preoccupata perché sa che Thomas (Matthew Atkinson) è innamorato di lei da molto tempo mentre lei, invece, pur essendo molto attratta, è restia a prendere impegni a lungo termine perché il matrimonio con Liam (Scott Clifton) è finito da poco. Thomas la rassicura, dicendole che intende vivere il presente e che può prendersi tutto il tempo che vuole per chiarirsi le idee. Eric (John McCook), nel frattempo, è immerso nell’ambizioso progetto di creare la sua ultima collezione in collaborazione con R.J. (Joshua Hoffman). Questa decisione, seppur entusiasmante, sta causando tensioni con Ridge (Thorsten Kaye).

Ridge è orgoglioso di R.J.

Ridge, anche se preoccupato per la salute del padre, ha raccolto la sua sfida, proponendogli una competizione tra le loro due linee di alta moda, con i compratori che faranno da giudici. Ridge, tuttavia, non può fare a meno di comunicare a R.J. il suo orgoglio per il talento che sta dimostrando e lo incoraggia nel suo percorso professionale.

Le condizioni di salute di Eric si aggravano

Il rapporto segreto ma sempre più intenso tra Hope e Thomas preoccupa profondamente Brooke (Katherine Kelly Lang), che teme ripercussioni di Thomas nel caso Hope decidesse di troncare la loro relazione. Nel frattempo, Eric si appoggia all’amore di Donna (Jennifer Gareis) per affrontare le sfide, ma le nasconde l’aggravarsi del suo stato di salute.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.