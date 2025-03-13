Anticipazioni della puntata di venerdì 14 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 14 marzo 2025 (s34 ep. 91): la linea di Eric è un rischio per la Forrester

I dubbi di Carter

Negli uffici della Forrester, Brooke (Katherine Kelly Lang), R.J. (Joshua Hoffman) e Carter (Lawrence Saint-Victor) discutono della linea di Eric (John McCook) alla quale sta lavorando anche suo nipote. Carter è contento che R.J. abbia cominciato a disegnare ma esprime anche le sue perplessità sulla collezione di Eric, dicendo che, dal punto di vista commerciale, rappresenta un rischio per l’azienda.

Hope e Thomas vivono momenti di passione

Carter afferma che la Forrester Creations è già al limite della sua capacità produttiva con le linee Hope For the Future, Brooke’s Bedroom e la linea d’alta moda firmata da Ridge (Thorsten Kaye). Carter, però, sa anche che Eric è una persona che, in passato, ha compiuto miracoli. Intanto, sempre alla Forrester, ma in un altro ufficio, Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) vivono momenti di passione.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.