Anticipazioni della puntata di giovedì 13 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 13 marzo 2025 (s34 ep. 90): Ridge propone una sfida ad Eric

Ridge ed Eric rivali in passerella

A casa di Eric (Jhon McCook), Ridge (Thorsten Kaye) e suo padre stanno ancora discutendo sull’opportunità che Eric crei una collezione d’alta moda tutta sua che, tra l’altro, rivaleggerebbe con quella di Ridge. Ridge propone quindi al padre di portare avanti separatamente ognuno la propria collezione. Saranno i compratori, in una vera e propria competizione che si terrà in passerella, a decidere quale delle due collezioni sarà la migliore. Eric accetta la sfida.

Ridge teme un insuccesso di Eric

Ridge, più che per la sfida, è preoccupato che l’impresa di creare una nuova collezione d’alta moda possa rivelarsi troppo stancante per Eric e teme anche un suo probabile insuccesso, che deprimerebbe suo padre. Eric, invece, pensa che Ridge sia semplicemente geloso perché R.J. (Joshua Hoffman) ha cominciato a disegnare con il nonno e non con lui.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.