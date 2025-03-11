Anticipazioni della puntata di mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 12 marzo 2025 (s34 ep. 89): il confronto tra Ridge ed Eric

Momento romantico tra Hope e Thomas

Hope (Annika Noelle) va in ufficio da Thomas (Matthew Atkinson) e, usando un piccolo stratagemma, crea l’atmosfera giusta per avere un contatto amoroso con lui. Ridge (Thorsten Kaye), invece, dopo la decisione di Eric (John McCook) di sfidarlo con una sua collezione d’alta moda, decide di andare a parlare con lui. Padre e figlio si confrontano ma ognuno mantiene ferma la sua posizione.

Eric non vuole farsi da parte

Ridge vorrebbe che Eric diradasse i suoi impegni e si limitasse ad un ruolo di mentore per le future generazioni di stilisti. Eric, però, che sta lavorando insieme ad R.J. (Joshua Hoffman), non ne ha alcuna intenzione e intende dimostrare di essere ancora lo stilista e il capo d’azienda brillante e di grande successo che è sempre stato.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.