Anticipazioni della puntata di martedì 11 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 15 MARZO 2025 DI BEAUTIFUL

Beautiful anticipazioni puntata 11 marzo 2025 (s34 ep. 88): la stagista Luna entra a far parte dell’azienda

Luna ha qualcosa da nascondere

Una nuova e affascinante stagista di nome Luna (Lisa Yamada) è entrata in azienda e fa da spola tra gli uffici della Forrester Creations e il soggiorno di Eric (John McCook) dove si continua a lavorare alla sua collezione. La giovane viene accolta da Eric e soprattutto da R.J. (Joshua Hoffman) con calore e entusiasmo, ma la ragazza sembra avere qualcosa da nascondere.

Eric vuole firmare da solo la sua collezione

Ridge (Thorsten Kaye) confida a Brooke (Katherine Kelly Lang) i suoi dubbi nei confronti del padre che, alla sua età, ha deciso di produrre una nuova collezione d’alta moda. Ridge vorrebbe dirgli, senza offenderlo, che sarebbe bene che vi rinunciasse visto che rifiuta il suo aiuto e vuole essere il solo a firmarla. Brooke, pur comprendendo il suo stato d’animo, gli ricorda però che R.J. ha accettato di collaborare con il nonno, vincendo le proprie resistenze a entrare nel mondo della moda, e teme che far sospendere questo progetto possa deluderlo.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.