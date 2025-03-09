Anticipazioni della puntata di lunedì 10 marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

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Beautiful anticipazioni puntata 10 marzo 2025 (s34 ep. 87): Ridge pensa che Eric debba farsi da parte

Ridge contento per la scelta di R.J.

Ridge (Thorsten Kaye) è entusiasta per il fatto che R.J. (Joshua Hoffman) si sia finalmente deciso ad entrare nel mondo della moda come lui ha sempre desiderato. Pur essendone fiero e felice, però, Ridge è anche contrariato dal fatto che il figlio stia lavorando con Eric (John McCook) ed è in ansia per l’atteggiamento di suo padre che lo sta sfidando apertamente.

Eric ha ritrovato l’entusiasmo

Ridge sa che produrre una collezione di alta moda è un lavoro sfibrante e, per questo motivo, è sempre più convinto che Eric debba farsi da parte e che sia arrivato il proprio momento sia come stilista che come amministratore dell’azienda di famiglia. Eric, però, grazie al nipote, ha ritrovato l’entusiasmo e la voglia di vivere e Donna (Jennifer Gareis) ne è felice e ammirata.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.