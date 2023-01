Anche oggi, martedì 3 gennaio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentunesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:40, subito dopo l’edizione pomeridiana del Tg5.

Beautiful è la soap opera più vista al mondo, trasmessa in oltre 100 paesi, con un seguito di oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la soap va in onda dal 1990: inizialmente in onda su Rai 2, dal 1994, Beautiful viene tramessa da Canale 5, diventando un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset.

I personaggi principali della soap opera che racconta le vicende della Forrester Creations, casa di moda di Los Angeles, al momento, sono Eric Forrester, Brooke Logan, Ridge Forrester, Katie Logan, Taylor Hamilton, Sheila Carter, Thomas Forrester, Steffy Forrester, Deacon Sharpe, Zende Dominguez, Hope Logan, Bill Spencer Jr., Liam Spencer, Wyatt Spencer, Carter Walton, John “Finn” Finnegan e Paris Buckingham.

Beautiful: anticipazioni 3 gennaio 2023 (S31, Ep. 212)

Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) cominciano a comprendersi e scoprono di avere dei punti in comune, tradimenti, un amore impossibile e il desiderio di essere amati senza riserve, e per questo motivo, Katie gli confida che non tornerà mai più con Bill (Don Diamont).

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

