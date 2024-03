Nuove anticipazioni di sabato 9 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 9 marzo (s33 ep. 74-75-76): la sfilata di Hope

Tutto è pronto per la sfilata

Lauren (Tracey E. Bregman) brinda con Eric (John McCook) per il fatto che Sheila (Kimberlin Brown) non può più fare loro del male. Nessuno, tranne Deacon (Sean Kanan), però, sa che lei è ancora viva e che ha tutta l’intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda ben diversamente. Alla Forrester, tutto è pronto per l’anteprima della collezione della linea “Hope for the Future”. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Katie (Heather Tom) intrattengono i giornalisti e gli acquirenti.

Liam non assiste alla sfilata

Mentre Thomas (Matthew Atkinson) e Zende (Delon De Metz) danno gli ultimi ritocchi agli abiti e danno indicazioni alle modelle, Carter (Lawrence Saint-Victor) flirta con Katie (Heather Tom). Hope (Annika Noelle) cerca di convincere Liam (Scott Clifton) ad assistere alla sfilata ma la gelosia nei confronti di Thomas ha il sopravvento e Liam si defila.

