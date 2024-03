Nuove anticipazioni di venerdì 8 marzo 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 4 AL 9 MARZO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful dell’8 marzo (s33 ep. 73): Lauren Fenmore brinda con Eric

Lauren Fenmore alla Forrester Creations

Lauren Fenmore (Tracey E. Bregman) si è recata alla Forrester Creations per un incontro d’affari con Eric (John McCook). Lauren ed Eric ne approfittano per brindare al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila (Kimberlin Brown), che tutti credono morta, dopo essersi amputata un dito del piede per simulare l’aggressione con un orso.

Lauren ed Eric ricordano le malefatte di Sheila

Lauren, ex rivale di Sheila, quindi, ricorda insieme ad Eric le tante malefatte commesse dalla sua ex moglie che, nel corso degli anni, hanno funestato la storia delle loro famiglie. Sheila, in realtà, non è morta ma è ancora viva e l’unico a saperlo è Deacon (Sean Kanan), visto che si nasconde a casa sua.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION