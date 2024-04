Nuove anticipazioni di lunedì 8 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful dell’8 aprile (s33 ep. 116): Ridge svela la verità a Brooke

Brooke scopre la verità sulla telefonata ai servizi sociali

Ridge (Thorsten Kaye) ha deciso di non sposare più Taylor (Krista Allen), preferendo andare da Brooke (Katherine Kelly Lang) per mettere le cose in chiaro adesso che conosce la verità. Una volta giunto a casa di Brooke, Ridge le rivela la verità sulla telefonata ai servizi sociali ossia che il vero autore della telefonata è Thomas (Matthew Atkinson) che ha modificato la sua voce, trasformandola in quella di Brooke, attraverso un’app del cellulare di suo figlio.

La reazione di Brooke alle parole di Ridge

Ridge chiede scusa a Brooke per le accuse che ha mosso verso di lei. La reazione di Brooke, però, è ferma e composta. Brooke non accetta il fatto che Ridge non le abbia detto la verità fin da subito, non dandole la possibilità di difendersi e di cercare la verità insieme.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION