Nuove anticipazioni di domenica 7 aprile 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 7 aprile (s33 ep. 115): Deacon impone a Sheila di non uscire di casa

Brooke consolata da Hope

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), rivelando le malefatte di Thomas (Matthew Atkinson) durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, ha gettato scompiglio tra gli invitati, turbando irreparabilmente l’aria di festa e i rapporti tra Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye). Brooke (Katherine Kelly Lang), nel frattempo, ignara di tutto, si trova a casa con Hope (Annika Noelle) la quale cerca di sostenere la madre in un frangente così doloroso della sua vita.

Deacon vuole che Sheila se ne vada da Los Angeles

Sheila (Kimberlin Brown) si sente reclusa a casa di Deacon (Sean Kanan) che le ha imposto di restare in casa per evitare di farsi arrestare, facendo finire in carcere anche lui. Deacon, infatti, è preoccupato che Sheila possa compiere azioni che potrebbero danneggiare anche lui. Deacon le impone anche di meditare un allontanamento definitivo da Los Angeles.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION