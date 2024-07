Beautiful, anticipazioni 5 luglio: Brooke non è pronta per una nuova relazione

Nuove anticipazioni di venerdì 5 luglio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 5 luglio (s33 ep. 239): Brooke non è pronta per una nuova relazione

Brooke non va oltre con Hollis

Brooke (Katherine Kelly Lang), nonostante le perplessità di Hope (Annika Noelle), ha accettato l’invito a cena di Hollis (Hollis W. Chambers), il giovane cameriere che lavora ne Il Giardino, il ristorante di Deacon (Sean Kanan). Brooke e Hollis hanno trascorso la serata a parlare e a conoscersi e, tra loro, è scattato anche un bacio. Ma Brooke, che usciva con un uomo che non fosse Ridge (Thorsten Kaye) per la prima volta dopo tanto tempo, ha deciso di fermarsi.

Brooke si confida con Taylor

Parlando con Taylor, che aveva aiutato lei e Hollis nell’organizzare il loro appuntamento, Brooke le confida di non essere ancora pronta per una nuova relazione. Brooke non ha più voglia di andare oltre con un uomo appena conosciuto e si chiede se sia lei che Taylor non siano destinate a rimanere sole per sempre.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION