Nuove anticipazioni di sabato 4 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 4 maggio (s33 ep. 156-157-158): Bill consegna Sheila alla polizia

Steffy dice la verità a Finn

Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks), preoccupati per lo strano comportamento di Bill (Don Diamont), cercano di capire cosa stia nascondendo e alla fine trovano un indizio. Bill ripete a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e a Finn (Tanner Novlan) che se loro denunceranno Sheila (Kimberlin Brown), anche Taylor (Krista Allen) finirà in prigione. Steffy è costretta a rivelare a Finn il motivo per cui Taylor ha sparato a Bill, in seguito alla notte d’amore tra Bill e Steffy.

Bill vuole liberare Sheila definitivamente

Liam e Wyatt arrivano alla conclusione che Bill sia stato rapito da Sheila. Quindi chiamano la polizia. Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker (Dan Martin) perché vuole che la donna venga arrestata per poi poterla liberare definitivamente. La cattura di Sheila, dopo che Bill ha chiamato la polizia, fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION