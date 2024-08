Nuove anticipazioni di domenica 4 agosto 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 4 agosto (s33 ep. 274): Sheila è diffidente nei confronti di Bill

La reazione di Sheila dopo la proposta di matrimonio

Sheila (Kimberlin Brown) ha accolto la proposta di matrimonio di Bill (Don Diamont) con sentimenti contrastanti. Da una parte c’è la felicità per un sogno che si sta realizzando ma dall’altra c’è anche la malinconia di dover rinunciare per sempre a Deacon (Sean Kanan), con cui Sheila intrattiene una relazione segreta. In realtà, l’FBI, in collaborazione con Bill e Ridge (Thorsten Kaye), sta monitorando ogni suo passo e, quindi, anche la sua relazione con Deacon non è più un segreto.

Sheila dubita delle intenzioni di Bill

Sheila, inoltre, si mostra diffidente nei confronti di Bill e dubita della sincerità delle sue intenzioni. Bill, ormai deciso ad estorcerle quelle confessioni che la condannerebbero alla prigione a vita, sta facendo il possibile per apparire sincero con lei, promettendole amore eterno.

