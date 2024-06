Nuove anticipazioni di domenica 30 giugno 2024 riguardanti la nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:45 (domenica alle ore 14), subito dopo il Tg5. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Los Angeles, che narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful del 30 giugno (s33 ep. 234): Brooke accetta l’invito di Hollis

Brooke e Taylor pranzano con Hope

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) hanno deciso di pranzare alla Forrester Creations in compagnia di Hope (Annika Noelle), che sta lavorando a nuovi modelli per la sua linea Hope for the Future insieme a Zende (Delon de Metz). Taylor ha deciso di ordinare il pranzo a Il Giardino, facendo in modo che a consegnarlo sia direttamente Hollis (Hollis W. Chambers), il cameriere che, durante un pranzo nel ristorante di Deacon (Sean Kanan), ha manifestato un forte interesse nei confronti di Brooke.

Hollis invita Brooke a cena

Prima di consegnare il pranzo a Brooke, Hollis ha chiesto il permesso a Deacon di poter iniziare a frequentare la donna. Deacon, però, non sembra del tutto entusiasta. Dopo averle portato il pranzo, Hollis ne approfitta per invitare Brooke a cena. Nello stupore divertito di Hope e Taylor, contro ogni previsione, Brooke accetta.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

