Anticipazioni Beautiful del 3 agosto (s33 ep. 272-273): Sheila ha dei dubbi sulla sincerità di Bill

Sheila non vuole perdere Deacon

Sheila (Kimberlin Brown), che ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Bill (Don Diamont), è divisa tra la malinconia di dover rinunciare per sempre all’amore per Deacon (Sean Kanan), a cui ha subito comunicato la notizia, e la trepidazione per un futuro sicuro e agiato. Sheila, però, si sta anche domandando se Spencer sia davvero sincero con lei o se abbia un secondo fine.

Hope è felice per il ritorno di Thomas

Ridge (Thorsten Kaye) incoraggia Bill che è pronto a far confessare Sheila i due omicidi di primo grado che ha commesso in passato. Alla Forrester Creations, invece, Hope (Annika Noelle) si è accorta del cambiamento di Thomas (Matthew Atkinson) ed è felice che sia tornato a lavorare per la sua linea, Hope of the Future.

Foto di: BBL DISTRIBUTION